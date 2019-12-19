Mercedes-Benz CLA появится в продаже в кузове «седан» и «универсал»

Немецкий производитель премиальных авто Mercedes-Benz выпустит модель CLA 250e в кузове «универсал» и «седан». Такие выводы эксперты сделали, рассмотрев новые шпионские снимки.
Судя по изображениями, автомобильные новинки в кузовах «седан» и «универсал» не претерпели изменений стиля в сравнении с их газовыми «прототипами». Единственное, что указывает на электрифицированную трансмиссию машины – это ещё одна топливная дверь, расположенная в правой части транспортного средства, она прикрывает зарядный порт. Скорее всего, передние крылья получили маленькие значки, но разработчики затенили их чёрными лентами.
Автоновинки также получили значки их моделей – называться машины будут CLA 250e.
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