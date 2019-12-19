Эфирные масла улучшают процесс заживления ран

Новое неожиданное применение эфирных масел обнаружили специалисты из Университета Индианы. Оказывается, эти ароматные маслянистые вещества способны не только улучшать настроение, но и исцелять раны.
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Исследователи обнаружили, что химическое соединение, содержащееся в эфирных маслах, улучшает процесс заживления ран у мышей. Речь идет о бета-карофиллене, который содержится в лаванде, розмарине, иланг-иланге, а также в различных травах и специях. Выяснилось, что этот химический компонент способствует миграции клеток в область раны. Кроме того, специалисты наблюдали повышенную экспрессию генов стволовых клеток кожи (волосяного фолликула) в обработанной эфирным маслом ткани. Эти результаты дают основания полагать, что эфирные масла могут служить эффективным средством для предотвращения образования рубцов и более полного восстановления кожного покрова.
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