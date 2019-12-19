«Когда вы признаете, что они ваши дети?»: Путину задали неожиданный вопрос

Неожиданный вопрос прозвучал от корреспондента Русской
службы «Би-би-си». Компании, в которых якобы работают старшая и младшая дочери
Путина, много заработали, о них начали активно рассказывать в репортажах по ТВ,
заявила журналист.
«Когда вы признаете, что они ваши дети? Когда они станут
открытыми для общества, как дети других мировых лидеров?» – задала она вопрос
главе государства.
Президент обратил внимание корреспондента на деятельность
фонда «Иннопрактика», в котором, по данным некоторых СМИ, работает
одна из дочерей главы государства. «Иннопрактика» – инициатива
ректора МГУ, связано это с желанием наших вузов сочетать возможности нашей
науки и образования с реальными потребностями наших производителей и
выгодополучателей внутри российской экономики», – ответил президент.
В Московском университете много талантливых людей, важно,
чтобы их разработки стали доступны для отечественного бизнеса, указал Путин.
Именно этому посвящена деятельность фонда, подчеркнул он.
В четверг, 19 декабря, Владимир Путин провел 15-ю ежегодную
пресс-конференцию. На мероприятие аккредитовались почти 1900 журналистов – от
крупных мировых агентств до региональной прессы. Президент общался с
журналистами четыре часа и 20 минут.
4 часа 19 минут длилась пресс-конференция Путина. Третья по продолжительности за 15 лет pic.twitter.com/W01saumyOl
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 19, 2019
Владимир Путин проводит большие ежегодные пресс-конференции
с 2001 года. Рекорд по времени был поставлен в 2008-м: политик общался с
журналистами четыре часа и 40 минут. В прошлом году мероприятие длилось три
часа и 45 минут.
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