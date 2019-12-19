«Когда вы признаете, что они ваши дети?»: Путину задали неожиданный вопрос

Неожиданный вопрос прозвучал от корреспондента Русской

службы «Би-би-си». Компании, в которых якобы работают старшая и младшая дочери

Путина, много заработали, о них начали активно рассказывать в репортажах по ТВ,

заявила журналист.

«Когда вы признаете, что они ваши дети? Когда они станут

открытыми для общества, как дети других мировых лидеров?» – задала она вопрос

главе государства.

Президент обратил внимание корреспондента на деятельность

фонда «Иннопрактика», в котором, по данным некоторых СМИ, работает

одна из дочерей главы государства. «Иннопрактика» – инициатива

ректора МГУ, связано это с желанием наших вузов сочетать возможности нашей

науки и образования с реальными потребностями наших производителей и

выгодополучателей внутри российской экономики», – ответил президент.

В Московском университете много талантливых людей, важно,

чтобы их разработки стали доступны для отечественного бизнеса, указал Путин.

Именно этому посвящена деятельность фонда, подчеркнул он.

В четверг, 19 декабря, Владимир Путин провел 15-ю ежегодную

пресс-конференцию. На мероприятие аккредитовались почти 1900 журналистов – от

крупных мировых агентств до региональной прессы. Президент общался с

журналистами четыре часа и 20 минут.

4 часа 19 минут длилась пресс-конференция Путина. Третья по продолжительности за 15 лет pic.twitter.com/W01saumyOl

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 19, 2019

Владимир Путин проводит большие ежегодные пресс-конференции

с 2001 года. Рекорд по времени был поставлен в 2008-м: политик общался с

журналистами четыре часа и 40 минут. В прошлом году мероприятие длилось три

часа и 45 минут.

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