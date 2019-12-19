Елизавета II заявила о намерении Британии защищать свои ценности при помощи санкций

Великобритания будет применять санкции против тех, кто будет угрожать ценностям Соединенного Королевства, сообщила королева Великобритании Елизавета II.

Елизавета II заявила, открывая сессию нового парламента, что «правительство будет тесным образом работать с международными партнерами для решение наиболее сложных вопросов в области международной безопасности и способствовать укреплению мира и безопасности в мире», передает ТАСС.

«Оно будет твердо противостоять тем, кто угрожает ценностям Соединенного Королевства, в том числе через разработку (Лондоном) санкционного режима, чтобы напрямую бороться с нарушением прав человека», – сказала королева.

Также Елизавета II пообещала, что правительство будет работать над «расширением влияния Соединенного Королевства в мире».

«Будет проведен комплексный пересмотр политик в области безопасности, обороны и внешней политики для того, чтобы заново оценить положение страны в мире», – сказала она, пояснив, что этот пересмотр будет «покрывать все аспекты международной политики – от обороны до дипломатии».

Отметим, что речь для монарха по традиции готовит кабинет министров, а ее главными темами являются приоритеты правительства на предстоящий год.

В конце сентября глава МИД Великобритании Доминик Рааб пообещал, что власти Великобритании задействуют принятую в минувшем году «поправку Магнитского» к британскому закону о санкциях после того, как страна выйдет из состава ЕС.

По словам главы Форин оффиса, поправка, соответствующая принятому в США одноименному закону, позволит замораживать активы и запрещать выдачу виз иностранным чиновникам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека. Она также подразумевает, что имена лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека, будут обнародованы.

Ранее в декабре сообщалось также, что ЕС начал создание своего аналога «акта Магнитского».

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