Путин сказал, кто был автором украинской идентичности

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, откуда взялась украинская идентичность.

«Вот у нас споры с Украиной идут. Есть украинская идентичность. Да, она сформирована. Кто был автором? Граф Потоцкий, известный исследователь, ученый и писатель, который впервые заговорил об украинцах как об отдельном этносе. Потом отдельно были другие польские исследования, которые вообще вычеркнули украинцев из числа славян», – сказал Путин.

Он пояснил, что эти польские исследователи полагали, что украинцы были потомками кочевых народов.

«Но это все ерунда полная. А мы должны знать истину. Мы должны понимать, что на каком-то этапе произошли какие-то элементы реальной идентичности, мы должны относиться к этому с уважением, и мы делаем и будем это делать», – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что это касается также и уважения к украинской идентичности внутри России.

Напомним, Путин в четверг общался с журналистами больше четырех часов, он ответил более чем на 70 вопросов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 19 декабря Святошинский районный суд Киева изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест бывшему сотруднику спецподразделения МВД Украины «Беркут» Александру Маринченко, которого подозревают в расстреле активистов Евромайдана, сообщает LB.ua. По словам прокурора Игоря Земскова, мотивация суда – не установлено данных относительно того, что оружие Маринченко исчезло, и что из нее убивали протестующих. […]