«Возьми себя в руки и ложись в клинику»: поклонники отвернулись от неадекватной Борисовой

Буквально за последний месяц на медиа-персону свалилось множество проблем – то ссора с 12-летней дочкой, то заявления девочки о том, что звезда отечественного шоу-бизнеса вновь вернулась к пагубному пристрастию, то приезд мужа с полицией и скорой. Все это сильно подогрело подозрения россиян о том, что Дана действительно могла вновь «погнаться за фиолетовым драконом».

Сама же Борисова все отрицает. Она рассказала поклонниками, что даже решилась провести новь тест на употребление наркотических веществ. Правда, телеведущая весьма странно сформировала предложения и опубликовала такие фото, что народ ни на йоту ей не поверил.

«Дорогие мои 😍😍‼️Так надоела чушь о себе,что ,мол ,ночью ВЫЗЫВАЛА

РЕАНИМАЦИЮ 😆🤣🤣последствие наркотической ломки и т д.Я ЧИСТА УЖЕ ДВА С

ПОЛОВИНОЙ ГОДА ,без алкогольных и наркотических веществ.Короче ,с

главным доктор ЗОЖ ,чью передачу обожаю идем в крутой центр ДЛЯ СДАЧИ МОЧИ,ВЕНОЗНОЙ

КРОВИ superтест по волосам на голове ,которое показывает употребления

наркотиков‼️Я отмалчиваться как Наталия Бочкарева (не собираюсь – прим.ред.) сдал дал анализы и спокоен» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала знаменитость.

Впрочем, поклонники все равно выразили недоверие к словам Даны. Многие считают, что Борисова все еще находится не в лучшем состоянии: «Очень хочется верить, что вы Дана выкарабкались из этой

зависимости, хочется верить что вы чисты как говорите, но … судя по

вашим фото кт вы выкладываете…. с открытым ртом… да и все остальные

🤦‍♀️ судя по тексту… простите, но не верится что вы чисты», »

Ну сейчас то соберись, ладно сорвалась, но сейчас возьми себя в руки и ложись в клинику», »

Глаза даа… В последнее время обдолбанные. Можете банить -но все видно невооруженным глазом, увы».

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Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official) 18 Дек 2019 в 8:12 PST

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