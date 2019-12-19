МИД выразил беспокойство в связи с ситуацией со «Sputnik Эстония»

МИД РФ серьезно обеспокоено ситуацией вокруг «Sputnik Эстония», ведомство призвало международные структуры и правозащитные НПО к незамедлительной реакции, говорится в сообщении министерства.

«Серьезное беспокойство вызывает возмутительная ситуация вокруг российского информагентства Sputnik в Эстонии. Официальный Таллин, по всей видимости, счёл для себя делом принципа добиться ликвидации этого российского СМИ. Сотрудникам эстонского бюро Sputnik рассылаются письма из местного Департамента полиции и погранохраны, в которых работникам СМИ угрожают уголовным преследованием. Более того, подчеркивается, что правосудие может коснуться и тех, кто, имея какую-либо информацию о связанных со Sputnik юридических или физических лицах, не донесет об этом в Бюро по отмыванию денег», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

МИД считает, что эстонские власти «в своей травле российского информагентства перешли на такие тоталитарные методы, как грубое запугивание его работников и партнеров карательными мерами».

«Подобная ситуация абсолютно неприемлема и полностью лежит за гранью фундаментальных демократических принципов и международных обязательств Эстонии по обеспечению беспрепятственной работы СМИ, свободы выражения мнений и равного доступа к информации», – подчеркнули в ведомстве.

«Призываем к незамедлительной реакции профильные международные структуры и правозащитные НПО, прежде всего, ждем оценки ситуации от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира», – добавили в министерстве.

В ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин назвал действия властей Эстонии «удивительным цинизмом» и пообещал поддержать агентство, а также принять дополнительные меры по урегулированию ситуации.

Ранее в МИД России заявили об открытом преследовании агентства Sputnik властями Эстонии. Власти Эстонии заявили, что против сотрудников «Sputnik Эстония» возбудят уголовные дела, если они до 2020 года не перестанут работать на МИА «Россия сегодня».

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