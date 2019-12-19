Don’t Leave Me. Группа Balaklava Blues показала в ролике киевские муралы. Видео

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Видео: balaklava blues / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 19 декабря Святошинский районный суд Киева изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест бывшему сотруднику спецподразделения МВД Украины «Беркут» Александру Маринченко, которого подозревают в расстреле активистов Евромайдана, сообщает LB.ua. По словам прокурора Игоря Земскова, мотивация суда – не установлено данных относительно того, что оружие Маринченко исчезло, и что из нее убивали протестующих. […]
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