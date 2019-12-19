Умер художник-мультипликатор «Тайны третьей планеты»

Художник-мультипликатор, рисовавший кадры для мультфильмов «Тайна третьей планеты», «Князь Владимир», «Кошка, которая гуляет сама по себе», Юрий Батанин умер на 68-м году жизни.

«14 декабря на 68-м году жизни остановилось сердце замечательного художника анимационного кино Юрия Анатольевича Батанина. С самого начала своей творческой деятельности в качестве художника-мультипликатора он проявил себя как оригинальный и глубокий мастер», – говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.

В Союзе подчеркнули, что Батанин всегда был востребован, он обладал «неповторимым индивидуальным стилем», а его типажи всегда выразительны, «обладают ярким характером» и легко запоминаются.

«Все его творчество вызывает глубокое профессиональное уважение, а его трудовая биография представляет образец преданности делу и редкой скромности. Глубоко скорбим вместе с родными о безвременной кончине большого мастера. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал и любил», – заключили в Союзе.

Батанин родился 21 марта 1952 года. С 1971 по 1972 годы он учился на курсах художников при Госкино СССР, в 1973 году его пригласили в «Союзмультфильм», где он работал в группе Андрея Хржановского.

Батанин участвовал в работе над более чем 50 мультфильмами, среди них – «И с вами снова я», «Тайна третьей планеты», «Подружка», «Кошка, которая гуляла сама по себе», «Василиса Премудрая», «Князь Владимир» и другие.

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