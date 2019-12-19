Евросоюз продлил санкции против России

Евросоюз продлил еще на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 января 2020 года, говорится в сообщении Совета ЕС.
«Совет (ЕС) продлил экономические санкции против РФ до 31 июля 2020 года», – цитирует заявление ТАСС.
В сентябре ЕС на шесть месяцев продлил индивидуальные санкции в отношении 170 физических и 44 юридических лиц РФ и Украины.
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