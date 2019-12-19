Дочь Юлии Волковой мечтает повторить успех матери на сцене. Девочка упорно занимается вокалом, хотя многие пророчат ей карьеру в модельном бизнесе.
Юлия Волкова забеременела от своего телохранителя Павла Сидорова, находясь на пике популярности. Продюсеры восприняли эту новость без особого энтузиазма, но звезде удалось сохранить популярность и востребованность в профессии, несмотря на вынужденную паузу. Сегодня Виктория уже достаточно взрослая для того, чтобы определиться со сферой своей занятости. Она мечтает сделать успешную карьеру на эстраде так же, как когда-то удалось ее маме.
15-летняя дочь звезды несмотря на новомодные тренды не похожа на кукол эпохи Instagram, а стала утонченной и изысканной барышней. Виктория умело красится и выглядит при этом на свой возраст. Сама Юлия Волкова отмечает целеустремленность, смелость, справедливость и ум девушки и верит в ее прекрасное будущее. У них сформировались крепкие доверительные отношения.
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