Наташа Королева кардинально сменила имидж и показала поклонникам голубые косы

Наташа Королева предстала перед поклонниками в новом образе. Она кардинально изменила прическу, певица показала подписчикам голубые косы. Ее фиолетовое мини-платье пришлось по вкусу многим подписчикам.

Наташа Королева опубликовала новое видео на своей странице в Instagram. На кадрах запечатлели певицу в новом сценическом костюме. Стилисты подобрали для нее мини-платье с фиолетовым шлейфом. В руках артистка держала веера, а к волосам были прикреплены голубые канекалоны. Певица исполнила фрагмент песни «Хрустальное сердце Мальвины», которая была написана еще в 1997 году. В комментарии к публикации знаменитость поблагодарила стилистов, трудившихся над созданием образа.

Многие поклонники задались вопросом о том, когда же Королева будет исполнять новые песни. Некоторые поинтересовались, что с голосом у певицы, поскольку звезда пела с некоторой хрипотцой. Фолловеры сошлись во мнении, что ее внешний вид остается таким же, как и в 90-е годы, когда она была на пике популярности. Ее муж Сергей Глушко тщательно следит за рационом своей супруги и не позволяет ей набрать лишние килограммы.

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