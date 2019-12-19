Эмма Уотсон, Том Фелтон и другие звезды «Гарри Поттера» вместе отпраздновали Рождество

Поклонники поттерианы в этом году получили свой подарок еще за неделю до Рождества. Их осчастливили актеры саги о маленьком волшебнике, почти одновременно опубликовав в соцсетях групповые снимки. Дело в том, что Том Фелтон, Эмма Уотсон, Эванна Линч, Бонни Райт и Мэттью Льюис собрались вместе и отпраздновали предстоящий праздник.

Розы между двумя шипами,

— так описал этот снимок Мэттью Льюис.

Сезонное поздравление от моих одноклассников. Мэттью Льюис и я в борьбе #гриффиндорVSслизерин,

— написал Том Фелтон. Фотографии на своих страницах в Instagram появились и у остальных членов каста: Бонни Райт отметила, что время вполне можно повернуть вспять, а Эмма Уотсон просто пожелала всем «Счастливого Рождества».

Фанаты не могли не отметить, что на кадре Эмма Уотсон и Том Фелтон стоят вместе. Напомним, их коллега по фильму Руперт Гринт недавно намекнул, что актеры всегда были больше чем друзьями:

Между ними точно что-то было, какая-то искра. Но мы же были детьми. Это было больше похоже на симпатию между подростками на школьном дворе.

А в последнее время Том начал появляться в жизни — и в социальных сетях — Эммы чаще обычного. К примеру, в августе этого года он поделился совместным снимком с актрисой, на котором учил ее играть на гитаре. А после недавнего заявления Уотсон журналу Vogue, что она находится в отношениях сама с собой и счастлива в одиночестве, Фелтон решил поддержать коллегу. В интервью изданию MailOnline он сообщил, что также является своим собственным партнером и полностью понимает Эмму.

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