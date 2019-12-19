Путин похвалил волонтеров за конкретную работу

Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что российские власти будут и дальше поддерживать волонтерское движение, которое в РФ достигло значительного развития.
Говоря о своем отношении к волонтерским инициативам, Путин отметил, что российские власти будут их поддерживать.
«Миллионы людей работают волонтерами. Мы всячески будем поддерживать волонтерское движение. По разным направлениям: помощи ветеранам, больным детям, в сфере медицины, уборки территорий. Вчера вот только говорили. ОНФ или другая организация бросила клич – заняться уборкой на берегах Волги. Миллион людей почти пришел, хотя ждали несколько десятков тысяч. Это конкретная работа», – заметил президент.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: …и засекретил постановление о прекращении дела. Следственный комитет РФ закрыл уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154 над Черным морем в декабре 2016 года за отсутствием состава преступления. Об этом рассказал адвокат потерпевших Игорь Трунов, сообщает Интерфакс. По его словам, постановление о прекращении уголовного дела засекретили, так как в нем присутствуют сведения, составляющие государственную тайну. Авария Ту-154 произошла 25 декабря 2016 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Дело Егора Жукова открыло самый настоящий ящик Пандоры / 8 декабря
- Иосиф Пригожин высоко оценил фильм «Джокер» / 1 ноября
- Мнение: О шокирующей истории простого российского физика / 28 ноября
- Российские авиакомпании потеряли 3,2 миллиарда рублей из-за запрета на полеты в Грузию / 20 ноября
- Побитую Наталью Ветлицкую вышвырнули на улицу / 26 ноября
- «Ямы какие-то, рытвины на лице»: Водонаева вылила ушат грязи на Бородину / 29 ноября
- В России планируют запретить взыскание задолженностей с пенсий граждан / 9 декабря
- Медицина и здоровье: Этот овощ поможет стабилизировать уровень сахара в крови / 30 октября