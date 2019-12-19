Трампу объявили импичмент по двум статьям: что теперь будет

Палата представителей Конгресса США объявила импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям.

Как передает CNN, за первую – злоупотребление властью – проголосовали 230 конгрессменов из необходимых 216. Против высказались 197 конгрессменов, один воздержался.

За вторую статью – препятствование расследованию Конгресса в расследовании дела об импичменте – высказались 229 конгрессменов при необходимых 216. Против проголосовали 198, один воздержался.

Далее пакет документов касательно объявления импичмента Трампу направят в верхнюю палату американского парламента – Сенат. Именно он будет принимать окончательное решение.

Сам Трамп уже отреагировал на голосование, назвав его политическим самоубийством Демократический партии.

«Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии. Они обесценили импичмент. После трех лет зловещей охоты на ведьм, обманов, мошенничества демократы Палаты пытаются аннулировать бюллетени десятков миллионов американцев-патриотов», – сказал он.

Также Трамп выразил уверенность в том, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после выборов 2020 года лишится своего поста.

Белый дом также выпустил официальное заявление по этому поводу. Голосование демократов там назвали «постыдным эпизодом в истории страны».

«Не получив ни единого республиканского голоса и не предоставив никаких доказательств неправомерных действий, демократы выдвинули незаконные статьи по импичменту президенту через Палату представителей. Все эти выходки ясно показывают, что демократы потеряли из виду то, что нужно этой стране, а именно Конгресс, который работает на людей. Их безграничная враждебность к президенту Трампу подпитывает их желание свести на нет результаты выборов 2016 года, и ненадлежащим образом повлиять на выборы 2020 года», – отметили у Трампа.

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