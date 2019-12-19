Силовики пришли с обысками в мэрию Ростова и задержали пресс-секретаря администрации города

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в мэрию Ростова и задержали пресс-секретаря администрации города Марию Давыдову. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Как отмечает издание, обыски связаны с конкурсом на информационное освещение деятельности мэрии в 2018 году. Тендер на 22,9 млн рублей тогда выиграл портал «Деловое сообщество», но другой участник конкурса, компания «Тихий Дон», готова была выполнить работу за 21,5 млн рублей.
В начале декабря управление Федеральной антимонопольной службы Ростовской области сообщило, что арбитражный суд подтвердил нарушение. В ведомстве заявили, что должностные лица со стороны заказчика разработали такую схему, при которой победа точно досталась бы «Деловому сообществу». А это противоречит требованиям законов о контрактной системе и о защите конкуренции.
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