Путин назвал действия властей Эстонии примером «удивительного цинизма»

Власти отдельных стран зачастую делают ровно то, в чем обвиняют Россию, например, оказывают давление на независимые СМИ, сообщил во время ежегодной большой пресс-конференции президент Владимир Путин, комментируя преследования агентства Sputnik в Эстонии.

Отвечая на просьбу корреспондента агентства о помощи, Путин отметил: «Мы здесь, к сожалению, можем сделать немного. Скорее, вы делаете много. То, что вы об этом здесь сказали, уже не может пройти незамеченным».

«Когда я слышу вещи подобного рода, они меня очень удивляют, потому что нас все время пытаются обвинить в каких-то смертных грехах, в том числе в давлении на независимые СМИ. А сами делают все то же самое, в чем нас обвиняют. Это, конечно, удивительный цинизм», — сообщил он.

«Но, к сожалению, принятие мер на госуровне, связанные с какими-то ограничениями, будет малоэффективным, потому что будет лить воду на мельницу тех, кто как раз растаскивать наши страны, наши народы, а мы не должны помогать им это делать. И как бы не было неприятно, надо все-таки добиваться возможности работать и в этих странах, которые боятся вашей информации, боятся вас, вашей правды, которую вы несете зрителям и слушателям – по-другому нельзя понять, почему тогда препятствуют вашей деятельности», — добавил президент.

«Мы будем делать все, чтобы поддержать вас где бы то ни было. Посмотрим, что можно сделать дополнительно», — пообещал Путин.

Накануне власти Эстонии заявили, что против сотрудников «Sputnik Эстония» возбудят уголовные дела, если они до 2020 года не перестанут работать на МИА «Россия сегодня».

В МИД РФ заявили об открытом преследовании агентства Sputnik властями Эстонии.





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