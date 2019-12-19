Одним из фигурантов дела «ЧВК Е.Н.О.Т.» стал военнослужащий ГРУ

Члены региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как частная военная компания «ЧВК Е.Н.О.Т. корп.») дали показания и заявили, что один из главных людей в ней — военнослужащий Главного управления Генштаба (ранее — Главное разведывательное управление, ГРУ) Денис Карабан. Об этом пишет «Коммерсант».

По словам членов «ЧВК», Карабан был известен как Белка и проводил с ними тренировки по рукопашному бою. Он редко бывал в столичном регионе, примерно до 2017 года он служил в Нижнем Новгороде. Карабан не один раз помогал «енотам» в «гуманитарных командировках» в Донбасс, отмечает издание.

Участники «Е.Н.О.Т. корп.», отмечали, что руководителем был Роман Теленкевич. Они утверждали, что неисполнение приказов жестко «каралось» в организации. Сначала взыскания могли быть устными, но за ними следовали «денежные взыскания» и даже физические наказания.

За идеологию отвечал Евгений Морозов, «хранил и приумножал» «средства взлома»: кувалды, ломы, болторезы, — Василий Минчик. Защита последнего сказала, что он военнослужащий, у которого есть государственные и ведомственные награды за участие в гуманитарных операциях на территориях иностранных государств. Допрошенные назвали имена и ряда других ответственных лиц в «ЧВК».

Также «Коммерсант» отмечает, что в 2016 году сотрудники ФСБ и СК попросили поучаствовать «Е.Н.О.Т. корп.» в «осмотре помещений», «еноты» действовали под видом бойцов спецподразделений. Обыскиваемые утверждают, что после произошедшего у них исчезли вещи и деньги на 9 млн рублей.

СК по Краснодарскому краю признал «Е.Н.О.Т. корп.» преступной организацией, участники которой совершали разные преступления. Им вменяют в том числе вымогательство (ст. 163 УК), кражи (ст. 158 УК) и разбои (СТ. 162 УК). Следствие считает, что преступления совершались в составе банды (ст. 209 УК) и преступного сообщества (ст. 210 УК), которое якобы создали сотрудники столичного управления ФСБ.

Ранее по делам о «Е.Н.О.Т. корп.» арестовали майоров Антона Барякшева и Александра Мрищука. Последнего впоследствии отпустили из СИЗО из-за процессуальных нарушений при задержании.

Источник: Новая газета

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