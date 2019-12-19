Путин ответил на вопрос о женщине-президенте в России

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции ответил на вопрос, может ли женщина стать главой российского государства.

Представитель «Женского сообщества» спросила у Путина, видит ли он на должности президента РФ женщину.

«С точки зрения возможности управления, ответственности за страну и за людей, эти требования не могут отличаться по каким-то гендерным признакам. Эти требования – компетентность, порядочность», – сообщил Путин, отвечая на вопрос, о том, какими качествами должна обладать женщина-президент.

В то же время глава государства выразил мнение, что «женщина приносит в политику женское начало, меньше агрессии и это безусловно будет востребовано».

Президент Владимир Путин проводит традиционную 15-ю по счету большую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов. Транслируют мероприятие телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», НТВ и ОТР, последний сопровождает большую пресс-конференцию сурдопереводом.





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