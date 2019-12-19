Исполнители трека Barbie Girl группа Aqua вернется на сцену

19.12.2019, 15:42, Новости дня

Скандинавская группа Aqua вернется на сцену. Об этом коллектив заявил в комментарии изданию Mirror.

Музыканты отправятся в тур по Канаде в 2020 году. В апреле они также выступят в Калифорнии (США) на фестивале Coachella.

«Сейчас мы работаем над новой музыкой. Самые строгие судьи – это мы. Пока не добьемся идеального звучания, ничего не выпустим», – отметила солистка коллектива Лене Нюстрем.

Группа Aqua была создана в 1989 году. Она стала популярной в 1990-е годы. Коллектив выпустил три альбома: Aquarium (1997), Aquarius (2000) и Megalomania (2011).

ВИДЕОВидео: AquaHoldet / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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