Рада в первом чтении поддержала законопроект об уголовной ответственности для «воров в законе»

Верховная Рада сегодня в первом чтении поддержала законопроект №2513 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом», который инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

За законопроект проголосовали 264 народных депутата.

«Проект Закона Украины разработан с целью прекращения деятельности преступных сообществ, участников таких сообществ, привлечения к уголовной ответственности «воров в законе», а также других участников преступных сообществ и лиц, причастных к созданию и функционированию преступных сообществ», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе «вора в законе», за создание и участие в преступных сообществах на срок от пяти до 12 лет.

«Принятие проекта Закона Украины будет способствовать увеличению эффективности противодействия правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью. Это будет способствовать уменьшению влияния на важные общественные и политические процессы со стороны «воров в законе», снижению социальной напряженности, росту доверия населения к правоохранительным органам и государства в целом, стабилизации общественно-политической обстановки в государстве, а также создаст условия для устойчивого развития, внедрения эффективных реформ, экономического и социального благосостояния населения», – говорится в сообщении.

Перед голосованием за проект закона заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в зале Рады призвал нардепов поддержать его.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 7 июня 2018 года заявлял, что в Украине действуют минимум 80 «воров в законе». В МВД Украины настаивают на принятии закона для противодействия криминальным авторитетам. В настоящее время законодательство Украины предусматривает только принудительную депортацию из страны таких лиц.

В мае 2016 года Верховная Рада отклонила законопроект, который устанавливает уголовную ответственность для «воров в законе».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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