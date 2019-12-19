Развлекшийся с геями Колдун шокировал признанием о жизни с Малышевой

В свое время выходец «Фабрики звезд» Дима Колдун прославился не только песнями, но и неординарным поступком – спел в гей-сауне, где имел оглушительный успех. Говорят, что если тебя признали любители однополой любви, значит ты стильный, интересный, яркий. Правда, потом поползли слухи о нетрадиционной ориентации самого Колдуна, но всем известно, что артист давно уже счастлив в браке со своей бывшей одноклассницей по имени Виктория.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Материал дополняется
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: …и засекретил постановление о прекращении дела. Следственный комитет РФ закрыл уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154 над Черным морем в декабре 2016 года за отсутствием состава преступления. Об этом рассказал адвокат потерпевших Игорь Трунов, сообщает Интерфакс. По его словам, постановление о прекращении уголовного дела засекретили, так как в нем присутствуют сведения, составляющие государственную тайну. Авария Ту-154 произошла 25 декабря 2016 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Новости из зоны: проблемы ОРДЛО, которые накроют Украину / 14 декабря
- Мнение: Я же говорил, что губернатора Левченко ждёт тюрьма! / 13 декабря
- Мнение: До хохлов что-то начинает доходить… / 1 ноября
- Екатерину Климову застукали в компании экс-супруга / 13 декабря
- ООО «Технопарк» ведёт подготовку к изысканиям / 30 октября
- Состоялась презентация смартфона Samsung Galaxy A51 / 13 декабря
- Давным-давно и совсем недавно у нас была коррупция / 9 ноября
- В Подмосковье у пенсионера украли более 300 тысяч рублей / 25 ноября