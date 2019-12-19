Развлекшийся с геями Колдун шокировал признанием о жизни с Малышевой

В свое время выходец «Фабрики звезд» Дима Колдун прославился не только песнями, но и неординарным поступком – спел в гей-сауне, где имел оглушительный успех. Говорят, что если тебя признали любители однополой любви, значит ты стильный, интересный, яркий. Правда, потом поползли слухи о нетрадиционной ориентации самого Колдуна, но всем известно, что артист давно уже счастлив в браке со своей бывшей одноклассницей по имени Виктория.

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Публикация от Дмитрий Колдун (@koldunmedia) 18 Июл 2019 в 11:57 PDT

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