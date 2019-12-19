Путин призвал дать россиянам возможность использовать редкие зарубежные лекарства

Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал проблему с труднодоступностью иностранных препаратов, которые используются для лечения орфанных заболеваний.
По словам Путина, на этот счет правительство уже предложило ряд решений, которые начали реализовываться.
«Одно из них – это регистрация новых цен на медпрепараты при проведении аукционов. Это одна из новаций, которая должна быть осуществлена в ближайшее время», – сообщил Путин.
Он добавил, что людей нельзя лишать возможности использовать зарубежные препараты для лечения орфанных заболеваний.
В то же время президент призвал не забывать и о своем производстве.
«В СССР много лекарств закупали у Восточной Европы. Сейчас развиваем собственную фармацевтическую промышленность. В 90 стран мира экспортируем лекарства, если не ошибаюсь. Если экспортируем, значит, признано, что у них качество мирового уровня, иначе бы не брали», – сказал Путин.
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