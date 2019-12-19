Специалисты назвали семь специй с лекарственными свойствами. Целебную силу растений люди издавна использовали, собирая их или выращивая самостоятельно.

Большое количество природных лекарей помогают при легких нарушениях желудочно-кишечного тракта, например, вздутии живота, чувстве тяжести, диарее. Они не только избавляют от возникающих проблем, но повышают аппетит и улучшают общее самочувствие. Среди своих помощников медики называют анис и масло из него, корень имбиря, тмин, куркуму, майоран и корицу. Довольно часто широкий спектр действия позволяет использовать эти растения и при заболеваниях верхних дыхательных путей. Так Pimpinélla anísum, или по-русски анис, помогает отхождению мокроты при кашле. Кстати, его часто путают с укропом, но это разные растения. Мазью на основе майорана лечат воспаление слизистой носа, а для полости рта полезен душистый тимьян. У этого травянистого растения с нежно-фиолетовыми мелкими цветами много и других названий: чабрец (чебрец), богородская трава, фимиамник. На Успение Пресвятой Богородицы им украшали храмы, иконы в домах вместо дорогого ладана. Ароматный напиток приятен на вкус, его с удовольствием пьют дети и взрослые при простудных заболеваниях, для этих целей используют и масло тимьяна.

Имбирь и корица сегодня многими представлены как панацея от множества недугов в организме. Однако следует помнить высказывание античного медика, который считал, что любое лекарство от яда отличается только дозой. Увлечение траволечением в неразумных количествах может принести вред организму и во всем необходимо соблюдать меру.

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