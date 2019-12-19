По обмену удерживаемыми лицами пока не удалось достичь, чего хотелось – Кучма

Переговоры по обмену удерживаемыми лицами продолжаются, заявил 19 декабря представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма, сообщила в Facebook его спикер Дарка Олифер.

«Накануне была очень длительная встреча. Нам бы хотелось иметь результаты лучшие, чем мы имеем. Но, с учетом встречи лидеров Франции, Германии, РФ и президента [Украины Владимира] Зеленского в Париже, среди всех проблем ситуации на Донбассе вчера на первом месте для нас были вопросы безопасности и проблема освобождения незаконно задержанных лиц. Нам не удалось достичь того, чего хотелось. Не буду вдаваться в подробности и не хочу бросать на кого-то обвинения – переговорный процесс продолжается», – процитировала Олифер Кучму.

Кучма отметил, что встретился с президентом Украины, после того как переговорил с представителем РФ в ТКГ Борисом Грызловым.

«Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести skype-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть. Удастся или не удастся – неизвестно. Но президент ставит этот вопрос на первом месте, у него колоссальное желание добиться результата. И вся наша группа приложит все усилия, чтобы люди встречали Новый год дома», – добавил Кучма.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и провести обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена домой могут вернуться 72 украинца.

Глава российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, входящий в окружение помощника президента России Владислава Суркова, 9 декабря анонсировал обмен в формате «всех на всех» до конца года. Так называемый уполномоченный по правам человека в террористической «ДНР» Дарья Морозова подтвердила договоренности с украинской стороной по поводу обмена удерживаемыми лицами. По ее словам, Киев включил в список на обмен 88 «сторонников ДНР», удерживаемых на территории Украины. Боевики, в свою очередь, подтвердили украинской стороне список из 53 человек.

18 декабря после заседания трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что договоренность об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ может быть достигнута в режиме видеоконференции.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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