Путин рассказал о планах написать статью к 75-летию Победы

19.12.2019, 15:30, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции рассказал, что планирует написать статью к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в данный момент для этого подбирают материалы из архива.

Путин рассказал, что планирует к 75-летию Победы написать статью, передает РИА «Новости».

«Я ее обязательно опубликую, потому что попросил моих коллег подобрать мне материалы из архива. Я как читаю некоторые вещи, все становится ясно (…) Все разложено по годам, по месяцам, чуть ли не по дням, как происходил процесс умиротворения Гитлера. Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции, Великобритании с ним встречались и бумажки подписывали», – сказал российский лидер.

Журналист Александр Гамов из «Комсомольской правды» попросил главу государства передать эту статью для публикации в его издание, у которого большие тиражи.

«Можно, конечно», – ответил президент.

Ранее в ходе пресс-конференции Владимир Путин резко высказался о людях, рассуждающих о сдаче Ленинграда фашистам.



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