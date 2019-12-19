Компания Seat представила тизер к выходу новой модели Leon. Автомобиль будет официально представлен 28 января 2020 года. Ожидается, что эта машина станет самой современной, интересной и молодежной среди линейки бренда.

Дебютный показ нового автомобиля Seat состоится уже в следующем месяце. Фирма уже начала проводить активную рекламную компанию и выпустила тизер. Создатели акцентировали внимание на адаптивной головной оптике, светодиодных задних фонарях и светодиодных ДХО. Габариты автомобиля имеют очень необычную форму, также впечатляет интересное решение проекции в дверях на асфальт, которая будет демонстрировать надпись «Hola!». Ее же было решено продолжить в салоне, где будет расположена контурная подсветка, проходящая вдоль передней панели и по дверям.

Автолюбители наверняка оценят новую мультимедийную систему с широким 12-дюймовым дисплеем. В машине установлена полностью цифровая приборная панель, в которую интегрированы функции навигации. Машина может двигаться в нескольких режимах, а также оснащена электронной системой безопасности.

В автомобиле будет установлен двигатель объемом от 1,0 до 2,0 литров, мощностью от 136 до 204 лошадиных сил. Покупатель сможет выбрать также дизельную версию двухлитрового мотора. Сообщается, что будут разработаны также гибридные варианты.

Пользователи сети тепло встретили тизер новой модели Seat. Сообщается, что другие автомобили этой марки в дальнейшем подвергнутся модернизации.

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