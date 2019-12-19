В Общественной палате разъяснили, кто должен отвечать за «мусорную реформу» на местах

«Отвечать за все должны губернаторы. Каждый бачок, каждое место, которое связано со сбором мусора, в том числе на селе – все должно отслеживаться местными властями. Тогда закон будет работать», – сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Игорь Шпектор. Так он прокомментировал слова президента на пресс-конференции – о контроле за внедрением эко-технологий при переработке мусора.

«На протяжении многих десятилетий никто не занимался вопросами твердых коммунальных отходов – ни переработкой, ни сортировкой, ни утилизацией. Поэтому то, что сегодня принято решение президентом и создана определенная структура, которая будет заниматься этим вопросом, это очень важно», ­– констатировал глава комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин во время большой пресс-конференции в четверг подробно ответил на вопрос о ходе «мусорной реформы». Президент напомнил о том, что в РФ ежегодно выбрасывается около 70 млн тонн отходов. Для решения проблемы проводится реформа, которая предусматривает создание новых перерабатывающих предприятий. Президент поручил ОНФ уделить особое внимание контролю за внедрением экологических технологий при строительстве таких предприятий, а также информированию граждан. Также глава государства напомнил: недавно было принято решение предоставить губернаторам право выбирать, кто будет работать на контейнерных площадках – управляющая компания или региональный оператор.

«Местные органы власти должны устанавливать тариф на тот объем мусора, который у них есть в настоящее время и на тот, который запланирован в будущем, – подчеркнул Игорь Шпектор. – Они же обязаны устанавливать способы и методы сортировки, переработки и утилизации, которые будут осуществляться в их регионе. Мэры городов должны осуществлять контроль».

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что на пресс-конференции российский лидер сделал исключение для выкрикнувшего журналиста, ответив на его вопрос о начале мусорной реформы в Санкт-Петербурге, откуда отходы вывозят в Ленинградскую область. До этого лучшие практики внедрения «мусорной» реформы обсудили на форуме «Чистая страна»

Президент Путин проводит традиционную, 15-ю по счету, большую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов. Транслируют мероприятие телеканалы «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ и ОТР, последний сопровождает большую пресс-конференцию сурдопереводом.





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