Гаджеты: Анонсирован российский протез руки способный поднимать до 40 кг



Проблема установки протезов способных заменить утраченные конечности является одной из главных в современной восстановительной медицине. Созданием уникального российского протеза призванного вернуть инвалидам способность эффективно выполнять различные операции «искусственными руками», занялись ученые из Уральского Федерального Университета. Научный коллектив планирует до завершения 2020 года представить протез, способный «работать» с массой до 40 кг.

В устройстве будет использоваться принцип обратной связи между остаточными мышцами человека и протезом с использованием датчиков давления, способных считывать сигналы от колебаний мышечных волокон.

Изготавливаться механизм будет с использованием специального медицинского пластика, сплавов титана или тантала. Протез будет иметь универсальную конструкцию, которую можно приспособить для потребностей различных людей утративших верхние конечности. Еще одним преимуществом российской разработки является использование модульной конструкции, обеспечивающей оперативную замену деталей.

Разработка протеза ведется учеными начиная с 2018 года. Уже через год после начала работ был представлен прототип кисти, пальцы которой выдерживали нагрузку до 5 кг, а позже, в ноябре текущего года был продемонстрирован протез способный «работать» с массой до 30 кг.

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