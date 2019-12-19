Смартфон Realme X50 5G может получить 5D-охлаждение

Недавно в Сети появились новые подробности о смартфоне Realme X50 5G, который может стать достойным конкурентом Redmi K30. По информации инсайдеров, новый девайс получит 5D-охлаждение.
Данная система охлаждения обеспечит Realme X50 5G практически 100-процентное покрытие источников тепла, то есть, смартфон не будет перегреваться до критических показателей даже под воздействием длительной нагрузки и высоких температур. Немногим ранее появлялась информация, что работу новому гаджету от Realme обеспечит однокристальная система Snapdragon 765G. Новинка будет поддерживать режимы зависимой и независимой сети 5G NSA и SA.
Согласно имеющимся данным, Realme X50 5G разработчики оборудовали 6,44-дюймовым AMOLED-экраном, ёмким аккумулятором на 4500 мА/ч, квадрокамерой и сдвоенной фронтальной камерой. Премьера нового смартфона от Realme ожидается в первой декаде января 2020 года.
Realme X50 5G will come with a new liquid cooling tech that will cover 100 percent of the core.#realme #realmex50 #realmex50pro pic.twitter.com/8O25six6sQ
— Mukul Sharma (@stufflistings) 19 грудня 2019 р.
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