Путин: Годовая инфляция в России замедлилась до 3,25%

Владимир Путин в ходе пресс-конференции отметил, что годовая инфляция в РФ замедлилась до 3,25%. Таким образом в начале 2020 года можно ожидать уменьшение этого показателя до 3%.

Пресс-конференция с президентом РФ не обошлась без экономических вопросов. В частности, журналистов интересовал уровень инфляции в стране и какие есть методы борьбы с ней. Владимир Путин объяснил, что сейчас нет причин переживать, так как РФ является одним из лидеров формирующихся рынков финансовой и бюджетной системы. Благодаря успешному таргетированию инфляции, можно ожидать и дальнейшее её снижение. Это необходимо для повышения уровня жизни россиян и закреплению их платёжеспособности на высоком уровне.

В ходе беседы Владимир Путин заверил, что РФ не боится инфляции и в будущем её уровень неизменно будет снижаться. Экономисты работают над тем, чтобы добиться всего 3% на начало 2020 года с последующим уменьшением этого показателя.

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