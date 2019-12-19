Пресс-конференция Владимира Путина: главные новости

Сегодня, 19 декабря, состоялась 15-я ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина с рекордным количеством получивших аккредитацию журналистов – 1895 человек. Глава государства ответил на многочисленные вопросы, большинство из которых касались актуальных тем.

Один из вопросов касался возможности закрепления 31 декабря официальным выходным днём. Президент выразил мнение, что данное предложение вполне логично, поэтому властям стоит проработать его реализацию. Относительно закона о домашнем насилии Владимир Путин заявил, что лично с ним пока не ознакомился, однако знает о нём довольно много со слов Валентины Матвиенко. Проект вызвал у президента смешанные чувства, в связи с чем он вспомнил советское прошлое, когда супруги обращались за помощью в парткомы.

«Не знаю, давало ли это позитивный эффект, но я против любого насилия. Это признак низкой культуры, когда более сильная особь начинает качать права», — отметил президент.

В беседе с журналистами Владимир Владимирович сказал, что новой пенсионной реформы сейчас ожидать не стоит – обсуждения на эту тему отсутствуют, равно как и не готовится никаких инноваций.

Говоря о кризисе с лекарственными препаратами в аптеках, Путин отметил, что людей нельзя лишать возможности приобретать то, в чём они нуждаются, но при этом также нужно помнить о развитии отечественной фармакологии. Один из вопросов, заданных в ходе пресс-конференции, касался сравнения нацистского и советского режимов. Президент с уверенностью заявил, что ставить их «на одну доску» — верх цинизма. Некоторые упрёки относительно советского тоталитаризма справедливы, но в то же время Сталин в отличие от руководства других стран не запятнал себя контактами с Гитлером, а большинство людей, предающих «анафеме» режим СССР, плохо осведомлены об исторических событиях, подчеркнул Путин.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: …и засекретил постановление о прекращении дела. Следственный комитет РФ закрыл уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154 над Черным морем в декабре 2016 года за отсутствием состава преступления. Об этом рассказал адвокат потерпевших Игорь Трунов, сообщает Интерфакс. По его словам, постановление о прекращении уголовного дела засекретили, так как в нем присутствуют сведения, составляющие государственную тайну. Авария Ту-154 произошла 25 декабря 2016 […]