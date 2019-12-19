Путин рассказал об отношении к негативным оценкам в свой адрес от зарубежных политиков

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции объяснил, почему не реагирует на резкие высказывания зарубежных политиков в свой адрес.

Соответствующий вопрос был задан корреспондентом Би-би-си, который напомнил российскому президенту высказывания о нем нынешнего британского премьера Бориса Джонсона.

«Что касается высказываний различных политических деятелей о РФ и обо мне как о главе российского государства – я давно привык относиться к этому соответствующим образом. Я знаю, в чем заключаются интересы моей страны, и чего бы и кто бы обо мне не говорил, это не имеет ровным счетом никакого значения по сравнению с фундаментальными задачами, в решении которых заинтересована Россия», — сказал Путин, отметив, что, тем не менее, в Москве эти высказывания «видят, понимают, слышат, учитывают в своей работе».

«Но есть одно маленькое замечание, которое я тоже хотел бы сделать. Одно дело, когда человек говорит, когда он стремится к власти, а другое дело, когда он говорит, будучи облеченным этой властью. На его плечах лежит ответственность за свою страну, за экономику и так далее. Я думаю, что с учетом в том числе и Брекзита, о котором вы упомянули, Великобритания заинтересована в развитии с нами экономических связей. Об этом говорят и предприниматели из Великобритании, которые работают в РФ и которых мы считаем своими друзьями, не просто партнерами, а друзьями», — добавил Путин.

Отвечая на вопрос о том, вмешивалась ли РФ в дела Соединенного Королевства, Путин заявил: «Мы много раз, в том числе со стороны официальных органов власти различных стран мира, в том числе Британии, слышим оценки того, что происходит в России. Это вмешательство или нет? Вы высказываете свою позицию по поводу того, что происходит в нашей стране. Оставляем за собой право таким же образом вести себя в отношении вас. Если вы считаете, что это вмешательство, тогда продолжайте так считать. Но мне кажется, что к вмешательству это не имеет никакого отношения».

Он также поздравил Бориса Джонсона с победой на выборах. «Он все-таки оказался победителем, он тоньше чувствовал, чем его политические противники, настроения в британском обществе».

Напомним, после громкой победы на выборах Джонсон разрешил опубликовать парламентский доклад о предполагаемых попытках РФ повлиять на британскую политику.

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