Главная елка Вологды рухнула из-за ветра

В Вологде из-за сильного ветра упала главная елка, восстановить ее не удастся, сообщил мэр Сергей Воропанов.

«Сегодня от порыва ветра упала главная елка города на площади Революции. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. Но установить ее на место не получится. Будем оперативно решать вопрос замены главной елки», – написал Воропанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее, по его словам, от непогоды пострадала новая фотозона в виде снежного шара.

«Хочу заверить вологжан, что мы постараемся в кратчайшие сроки установить на центральной площади лесную красавицу, чтобы город встретил 2020 год в безопасности и с праздничным настроением», – сказал градоначальник.

В Санкт-Петербурге сильный ветер повалил 305 деревьев, рассказали в городском комитете по благоустройству. Из-за ураганного ветра, скорость которого усилилась до 25-28 метров в секунду, в городе закрыли часть парков и скверов.

«Комитет по благоустройству Петербурга продолжает устранять последствия ночного урагана. На территории города, которая обслуживается комитетом по благоустройству, штормовым ветром было повалено 305 деревьев», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Больше всего деревьев упало в Красносельском (78 деревьев), Выборгском (21), Приморском (23), Петродворцовом (38), Московском (22), Невском (20), Пушкинском (20) районах.

В Удельном парке Приморского района упавшая береза повредила провода. Зафиксированы четыре случая падения деревьев или веток на автомобили.

Ранее в Подмосковье при падении дерева погибла женщина.

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