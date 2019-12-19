«Индивидуальный стиль»: необычный образ Галкина впечатлил стилистов

19.12.2019, 15:18, Разное

На съемки «Новогодней ночи Первого» знаменитость прибыл в классическом черном костюме, который дополнил строгой бабочкой. Правда, поверх него Максим накинул белое пальто, больше похожее на халат врача или ученого, нежели на праздничное одеяние. Конечно, у злопыхателей нашелся повод высказать свое боевое «фи», однако стилистам образ понравился.

Тренд-аналитик Максим Зарипов вовсе не считает, что комик оделся как-то не так и не к месту. По его мнению, у звезды отечественных голубых экранов есть чему поучиться в плане одежды.

«Часто в адрес Галкина бросают реплики, что он одет дорого, но безвкусно,
но это не так, у него есть индивидуальный стиль. Максим склонен к
самоиронии, поэтому не боится выглядеть эпатажно. И эпатаж у него на
грани – на стыке дозволенного и недозволенного. Некоторые странные вещи,
которые он выбирает, на нем смотрятся достаточно органично», – отметил Зарипов в разговоре с журналистами издания Teleprogramma.pro.

«Это не вызывает улыбки, нет желания критиковать, смеяться над его
стилем, как это бывает с Басковым или Киркоровым, которые надевают все
самое дорогое сразу, красуясь друг перед другом. И выглядят как райские
птицы, а точнее, как попугаи. Самоирония – одно из лучших качеств,
которое может быть у человека, оно говорит о его высоком интеллекте», – подытожил эксперт.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 16 Дек 2019 в 11:45 PST



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