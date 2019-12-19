Соберется вся семья: Якубович поделился планами после слухов о серьезной болезни

В новогоднюю ночь встретятся дети артиста от разных браков.
Приедет 46-летний сын телеведущего Артем и его жена. Также будет присутствовать
21-летняя дочь звезды Варвара. Интересно, что внучка Леонида Якубовича ненамного
младше своей тети Вари – 19-летняя Софья, возможно, тоже появится в гостях у
дедушки.
Близкие телезвезды уже распланировали новогодний стол. Сам
Леонид Аркадьевич в приготовлении участвовать не будет, скорее всего,
телеведущему достанется роль дегустатора блюд.
«Впервые в жизни готовить будут мои дети. Сын, дочь, сноха.
Они с женой обсуждают какие-то блюда, что каждый из них будет готовить», —
сказал Леонид Якубович журналистам.
По словам телеведущего в еде он неприхотлив, однако
предпочтение обычно отдает русской кухне. Особую страсть Якубович питает к
кислым щам.
«Еще люблю картошку с селедкой, а закусить все это дело
рюмкой водки! В праздник – можно», – улыбнулся телеведущий.
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Напомним, не так давно появились слухи, что Леонид Якубович серьезно
болен. Дескать, телезвезде установили кардиостимулятор. Знаменитость сплетни
опровергла.
«Положение тяжелое. Сейчас меня на носилках из реанимации
принесли на теннис. Я немного поиграю, и меня отнесут обратно!» – цитирует Леонида Якубовича 7 Дней.ru.
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