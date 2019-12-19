Соберется вся семья: Якубович поделился планами после слухов о серьезной болезни

В новогоднюю ночь встретятся дети артиста от разных браков.

Приедет 46-летний сын телеведущего Артем и его жена. Также будет присутствовать

21-летняя дочь звезды Варвара. Интересно, что внучка Леонида Якубовича ненамного

младше своей тети Вари – 19-летняя Софья, возможно, тоже появится в гостях у

дедушки.

Близкие телезвезды уже распланировали новогодний стол. Сам

Леонид Аркадьевич в приготовлении участвовать не будет, скорее всего,

телеведущему достанется роль дегустатора блюд.

«Впервые в жизни готовить будут мои дети. Сын, дочь, сноха.

Они с женой обсуждают какие-то блюда, что каждый из них будет готовить», —

сказал Леонид Якубович журналистам.

По словам телеведущего в еде он неприхотлив, однако

предпочтение обычно отдает русской кухне. Особую страсть Якубович питает к

кислым щам.

«Еще люблю картошку с селедкой, а закусить все это дело

рюмкой водки! В праздник – можно», – улыбнулся телеведущий.

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Публикация от Леонид ЯКУБОВИЧ (@yakubovitch) 22 Фев 2017 в 9:10 PST

Напомним, не так давно появились слухи, что Леонид Якубович серьезно

болен. Дескать, телезвезде установили кардиостимулятор. Знаменитость сплетни

опровергла.

«Положение тяжелое. Сейчас меня на носилках из реанимации

принесли на теннис. Я немного поиграю, и меня отнесут обратно!» – цитирует Леонида Якубовича 7 Дней.ru.

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