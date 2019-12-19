Поднятию купола над челябинским метеоритом нашли новое объяснение

Самопроизвольное поднятие защитного купола над челябинским метеоритом в музее Южного Урала в Челябинске могло произойти из-за радиосигнала, совпавшего с сигналом пульта управления куполом, сообщил директор учреждения Владимир Богдановский.

«Все должно быть понятно и объяснимо, надо дойти до истины. Она (причина) либо техническая, либо электронная, либо это радиосигналы», – сказал Богдановский, передает РИА «Новости».

Он допустил, что один из радиосигналов мог совпасть с тем сигналом, который исходит от пульта.

«И это был сильный сигнал, раз дошло до этого (поднятия купола). Конечно, это возможность – миллиардная и больше, но теоретически такое возможно», – отметил глава музея.

По его мнению, сигнал мог исходить откуда-то извне, и совпадать с тем, что исходит от пульта управления.

Произвольный запуск механизмов невозможен, подчеркнул Богдановский, скачка напряжения в тот день не было. Руководитель учреждения добавил, что в момент инцидента не происходило землетрясения, механического воздействия, и о поломке механизмов речь не идет.

14 декабря купол – пирамида из толстого прочного стекла – поднялся над метеоритом на 10 см. Экспонат не получил повреждений, купол оперативно опустили.

Богдановский сообщал, что поднятие купола могло произойти из-за технического сбоя, но технической ошибки специалисты музея пока не обнаружили.

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