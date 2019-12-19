Путин ответил на вопрос о военном союзе РФ с Китаем

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что у РФ нет военного союза с Китаем, но сотрудничество с Пекином в оборонной сфере развивается.

Обращаясь к президент, японский журналист сказал: «У меня вопрос не про острова, а о предстоящей ядерной войне». После этого Путин прервал журналиста: «Типун вам на язык! Предстоящая ядерная война. Что вы говорите?!».

Исправившись, корреспондент продолжил и спросил у президента, что будет, с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и мирным договором РФ и Японии.

«Нас это очень тревожит. Вы часто говорите «Мы ответим зеркально», это очень страшно. Искать победу в ядерной войне – недопустимо и очень плохо. Я понимаю, периодически нужна модернизация вооружения, но есть понятие разумной достаточности», – сообщил журналист.

Отвечая на вопрос, Путин заявил, что РФ не может не учитывать военное сотрудничество США и Японии, в том числе в контексте Курильских островов. «У нас нет гарантий что американское орудие не появится на Курилах», – подчеркнул Путин, добавив, что РФ пытается с японскими властями искать выход из этой ситуации.

В то же время Путин заявил, что Москва не планирует создание военного союза с Пекином, и назвал чисто оборонительной систему предупреждения о ракетном нападении, которая создается в Китае при помощи России, передает РИА «Новости».

Он также указал, что в регионе сформировался другой союз – Япония – США – Южная Корея.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предложила Вашингтону любые варианты продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Президент Владимир Путин проводит традиционную 15-ю по счету большую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов. Транслируют мероприятие телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», НТВ и ОТР, последний сопровождает большую пресс-конференцию сурдопереводом.





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