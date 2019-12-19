Мнение: Нестильная Танечка

Адекватные люди, у меня к вам — разумный вопрос: как думаете, если бы Таня не присосалась губками к дряблым седым тестикулам Евгения Вагановича Петросяна, попала бы она в телевизор?



Фото: Соцсети

«Я самостоятельный человек. Не довесок к артисту Евгению Петросяну», — заявила Танечка Брухунова, став соведущей «Модного приговора».

Вот лично я думаю, что не попала бы она в телевизор.

Вообще, я считала, что Танечка — женщина страшненькая, но умненькая. Да, самооценка занижена, что при её внешних данных — вполне ожидаемо, но башка соображает. Я так действительно думала, ошибочно приняв некрасивую внешность Танечки за показатель ума.

Это был очень глупый, очень поверхностный вывод с моей стороны. Признаю.

То, что Таня выглядит, как задрот-ботан, вовсе не говорит о том, что в её некрасивой головке водится ум. Не водится, раз сделала публичное заявление о том, что не является довеском к Петросяну.

Дураку понятно: без своего комичного и, подозреваю, впавшего в маразм дедушки Танечка не добилась бы ничего. Чтобы добиться, пусть и сомнительной, но славы, Брухуновой пришлось взять в рот старый член.

Так звучит правда.

И эту правду понимают все, включая саму Танечку. Снег белый и холодный. Земля вращается вокруг солнца. Танечка легла под жирненького старичка и после этого стала более-менее известной.

Утверждать обратное — глупо. Уж лучше бы молчала — сошла бы за умную.

А вообще, конечно, Брухунова в «Модном приговоре» — это ржака. Где Танечка и где, простите, мода?



Фото: Соцсети

Нет, я понимаю, откуда у этого явления ноги растут. Благодаря идиотскому сериалу «Секс в большом городе» уродливых шмоточниц стали называть стильными женщинами. Сначала — на Западе, потом — и у нас.

Это неправильно. Уродина — это просто уродина, не более того. Давайте уже, наконец, называть вещи своими именами.

Героиня Сары Джессики Паркер — страшила с лошадиной мордой, невротично скупающая туфли. Танечка Брухунова — не менее некрасивая женщина и тоже очень любит сумки, туфли, тряпки. Их у неё — много.

Однако количество у Танечки не переходит в качество. Таня — колхоз, некрасивая и кривая селянка, играющая в стильную даму. Получается плохо.



Фото: Соцсети

Больше скажу: Таня никогда не станет стильной. У неё — нестильное лицо.

Мордашку модели «Пряник» никакие шмотки, никакие аксессуары не сделают стильной, потому что стиль — это не только наряды, но и черты лица.

Лица бывают стильными. Лица бывают нейтральными. Лица бывают колхозными. Нейтральное лицо можно апгрейдить до стильного при помощи причёски, одежды, макияжа. Деревенскую ряшку — нет.

Во что Танечку ни ряди, она так и останется ушлой дурнушкой с плохим вкусом, которая увела увела из семьи старого Петросяна.

Больше скажу: стиль — это не только шмотки и не только черты лица и пропорции фигуры, это ещё и характер. Прежде всего, характер. Бывает характеры стильные, а бывают — не очень.

Женщина со стильным характером никогда не позволит себе вот это:



Фото: Соцсети

Просто потому, что это — моветон.

А вы верите в то, что стильным при желании может стать любой человек, независимо от черт лица и характера? Почему?

Я вот не верю.

Источник: Лена Миро

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