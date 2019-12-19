Журова оценила шансы РФ отстоять право спортсменов выступать под триколором

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что решение РУСАДА не согласиться с санкциями ВАДА – абсолютно верный шаг, и что у РФ хорошие шансы выиграть дело в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«Абсолютно правильное решение, надо отстаивать свои права. Надо сосредоточиться на некоторых пунктах, в частности на правах спортсменов и национальном флаге. Для меня лично остальное второстепенно. Спортсмены не хотят выступать под нейтральным флагом», – сказала Журова, передает ТАСС.
Важно, чтобы процесс не затягивался, подчеркнула депутат.
«У нас есть опыт, когда юристы отстояли спортсменов и медали Олимпиады в Сочи. Памятуя это, у нас есть хорошие шансы [выиграть суд]», – добавила она.
Напомним, наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал совету учредителей не соглашаться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
В начале декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.
Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.
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