Путин ответил на вопрос, является ли он «исторической личностью»

Президент Владимир Путин оценил изменения в стране, произошедшие со времени его прихода на пост президента, а также ответил на вопрос, является ли он «исторической личностью».

«Это знаете, будущие поколения скажут, можно или нет (назвать исторической личностью – прим. ВЗГЛЯД). Для нас, современников, для меня лично – это не вопрос, на который можно отвечать. Люди в будущем будут отвечать, что было сделано, что не удалось. Оценку даст общественное мнение в будущем», – отметил Путин.

Он добавил, что самое тяжелое воспоминание за этот срок – крупные теракты, в частности, Беслан и теракт на Дубровке.

Также Путин заметил, что пока так и не удалось полностью решить вопрос с бедностью.

«Но в целом, то, что было в начале 2000-х, и сейчас – это две разных страны. Вопросы с безопасностью даже не беру. До 2006 года еще проходили боевые действия на Северно Кавказе – с танками, авиацией. Понимаете? Поэтому я так остро воспринял вопрос на встрече с правозащитниками, когда известный кинорежиссер, которого я очень уважаю (Александр Сокуров – прим. ВЗГЛЯД), спросил, «может нам все переписать?». Я ответил – уже переписали», – отметил Путин, процитировав строчки из «Интернационала»: «Мы наш, мы новый мир построим».

По словам Путина, это очень опасный путь.

Сейчас в России, заметил президент, наступила ситуация внутренней стабильности.

«Экономика кардинально поменялась. В ней очень много проблем, но не сравнить с тем, что было», – отметил президент, напомнив, в частности, об уровне инфляции в 3,25%, хотя в 1990-х было 200 и 300%.

«Мы забыли уже все это, что это такое. Это другая экономика совсем. На этой базе можно решать и вопросы безопасности. А вспомните, было время, когда с офицеров фуражки сбивали в общественном транспорте. Такое было отношение. Потом выяснилось – без вооруженных сил государство не может жить. А сейчас мы ими гордимся. Они одни из самых технологичных в мире», – сообщил Путин.

По его словам, это в совокупности не его достижения, а общие российского народа, выдержавшего испытания 90-х.





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