Дмитрий Медведев подписал постановление о маркировке испорченных номеров кузова авто

С первого января для автолюбителей станет обязательным нанесение полицейской маркировки за свой счет в случае порчи идентификационных номеров. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев.

В период эксплуатации машины идентификационные номера, которые расположены на кузове и раме, могут приходить в негодность и становиться нечитаемыми. Чтобы сократить случаи мошенничества, было принято решение дублировать эти обозначения в случае их порчи нанесением специальной маркировки. При обнаружении данной проблемы автолюбитель должен провести установку бирок, пломб или печатей на неразборные части конструкции. Сотрудники полиции направляют авто на экспертизу и в случае отсутствия признаков криминальных действий принимается решение о нанесении маркировки установленного образца. Для проведения процедуры можно будет обратиться в фирму, в которой есть специальное оборудование.

Цену на услугу пока не определили, но эксперты думают, что стоимость маркировки одной машины будет установлена в пределах от 5 до 10 тысяч рублей.

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