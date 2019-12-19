«Храни вас Бог»: Андрей Разин поздравил поклонников с праздником Николая Чудотворца

Андрей Разин поздравил фолловеров своей страницы в Instagram с Днём Святого Николая. Вместе с теплыми словами продюсер разместил в микроблоге изображение иконы христианского сподвижника.

Создатель легендарной группы «Ласковый май» является активным пользователем интернета и часто радует поклонников различными публикациями в социальных сетях. Сегодня, 19 декабря в День Святого Николая шоумен также обратился к своим многочисленным подписчикам. Разин опубликовал фотоснимок иконы великого святого, снабдив его искренними пожеланиями добра.

Святой Николай почитает имя, как один из наиболее известных и авторитетных сподвижников христианской веры. С его именем всегда связывалось множество чудес, малыши всей планеты с нетерпением ждут этого дня и подарков. Настоящим подарком для фанатов некогда феноменально популярного «Ласкового мая» стало пожелание его продюсера. Разин написал «Храни вас Бог», обращаясь к каждому читателю его Instagram-профиля.

Также Разин напомнил, что Святой Николай всегда был заступником для невинно осуждённых и защитников бедных, сирот и вдов. Деятель отечественного шоу-бизнеса пожелал всем россиянам помощи Святого в преодолении невзгод и преград. Подписчики оценили трогательную публикацию кумира, за короткое время пост набрал большое количество лайков, репостов и комментариев.

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