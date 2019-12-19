Путин заявил, что возможны изменения в Конституции о двух сроках президента и полномочиях парламента

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил о возможных изменениях в Конституции страны, которые могут быть внесены в будущем. По его словам, поправки могут быть внесены в статью, запрещающую одному человеку избираться более двух раз на пост президента, а также в статьи, которая определяют полномочия президента и парламента.

«Конституция живой инструмент, он должен соответствовать развитию общества. Но принимать новую нам не следует. Первая глава неприкосновенна, все остальное менять можно, но только аккуратно», — заметил Путин и перечислил: «расширение прав парламента, изменение некоторых прав президента».

По его словам, что «можно было бы сделать — это отменить оговорку «подряд» в главе о президентском сроке». Она запрещает одному человеку избираться более двух сроков на пост президента России.

Путин сказал, что он отработал два срока подряд (с 2001 по 2008 год), затем ушел с должности президента на пост премьера, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост, что и сделал в 2012 году:

«Потому что это было не два срока подряд», — добавил он.

Он заметил, что оговорка «подряд» «смущает» некоторых российских политологов и общественных деятелей.

«Ну, можно было бы ее отменить», — заметил Путин.

Также он сказал, что в будущем полномочия российского парламента могли бы быть расширены — чтобы он «мог выполнять дополнительные функции и нести дополнительную ответственность». Идея расширения полномочий парламента обсуждалась в Кремле и ранее, с тем, чтобы Путин, как лидер парламентского большинства, мог бы оставаться и дальше во главе России после ухода с поста президента.

Путину также задали вопрос, не хотел ли он после окончания своих полномочий как президента России возглавить Союзное государство России и Беларуси. Российский президент не стал отвечать на этот вопрос.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в связи с заявлениями Путина сказал, что оговорка «подряд» в Конституции может быть изменена не редактированием статьи, а решением Конституционного суда:

«Конституционный суд может дать соответствующее толкование п 3 ст

81 Конституции и без внесения изменений в текст, если поступит

соответствующий запрос», — сказал Клишас Интерфаксу.

По поводу возможного расширения полномочий парламента он заметил, что Госдума уже инициировала такую дискуссию несколько раз, но она

«не получила развития в обществе».

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