Адвокат: следователь подтвердил уголовные дела на полицейских, которые расследовали Голунова

Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин подтвердил МБХ-медиа, что 18 декабря были заведены уголовные дела в отношении полицейских, связанных с делом журналиста Ивана Голунова. Голунова задержали 6 июня в центре Москвы: его обыскали, нашли у него в рюкзаке наркотики, а позже еще несколько упаковок были найдены в квартире журналиста. Журналист и его защита настаивали, что наркотики ему подбросили, а его коллеги связывали задержание с расследованиями о коррупции и теневом бизнесе, которые вел Голунов. Через несколько дней массовых протестов и привлечения СМИ внимания к делу журналист был освобожден, а дело в отношении него закрыто.

О возбуждении дел против полицейских Владимир Путин сообщил во время ежегодной пресс-конференции 19 декабря:

«Что касается Голунова… Голунов, да, его фамилия? Действительно, его дело засекречено. От работы отстранены пять человек, они уволены, и против них, против всех, возбуждены уголовные дела. Этим занимается СК, не МВД», — сказал Путин.

Ранее Голунов и его адвокаты в течение нескольких месяцев пытались добиться возбуждения дела в отношении полицейских, которые его задерживали и требовали установить «заказчика» дела журналиста. Но в итоге следствие лишь засекретило все без исключения материалы по делу.

Бадамшин сказал, что дозвонился до следователя, и тот сообщил, что дело было возбуждено «вчера». Никаких подробностей следователь не уточнил.

После освобождения Голунова четверо сотрудников полиции по Западному административному округу Москвы, которые непосредственно задерживали журналиста и проводили обыск у него в квартире, были уволены в результате служебной проверки. Также через неделю после задержания журналиста президент РФ Владимир Путин отправил в отставку двух генералов полиции, которых СМИ считали причастными к делу о подбросе наркотиков. Это:

генерал-майор полиции Юрий Девяткин, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД РФ по Москве;

генерал-майор полиции Андрей Пучков, начальник управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД РФ по Москве. ​

Также от должности был отстранен начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

Кто из них является фигурантом уголовного дела — пока неизвестно.

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