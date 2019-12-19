Адвокат: следователь подтвердил уголовные дела на полицейских, которые расследовали Голунова

Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин подтвердил МБХ-медиа, что 18 декабря были заведены уголовные дела в отношении полицейских, связанных с делом журналиста Ивана Голунова. Голунова задержали 6 июня в центре Москвы: его обыскали, нашли у него в рюкзаке наркотики, а позже еще несколько упаковок были найдены в квартире журналиста. Журналист и его защита настаивали, что наркотики ему подбросили, а его коллеги связывали задержание с расследованиями о коррупции и теневом бизнесе, которые вел Голунов. Через несколько дней массовых протестов и привлечения СМИ внимания к делу журналист был освобожден, а дело в отношении него закрыто.
О возбуждении дел против полицейских Владимир Путин сообщил во время ежегодной пресс-конференции 19 декабря:
«Что касается Голунова… Голунов, да, его фамилия? Действительно, его дело засекречено. От работы отстранены пять человек, они уволены, и против них, против всех, возбуждены уголовные дела. Этим занимается СК, не МВД», — сказал Путин.
Ранее Голунов и его адвокаты в течение нескольких месяцев пытались добиться возбуждения дела в отношении полицейских, которые его задерживали и требовали установить «заказчика» дела журналиста. Но в итоге следствие лишь засекретило все без исключения материалы по делу.
Бадамшин сказал, что дозвонился до следователя, и тот сообщил, что дело было возбуждено «вчера». Никаких подробностей следователь не уточнил.
После освобождения Голунова четверо сотрудников полиции по Западному административному округу Москвы, которые непосредственно задерживали журналиста и проводили обыск у него в квартире, были уволены в результате служебной проверки. Также через неделю после задержания журналиста президент РФ Владимир Путин отправил в отставку двух генералов полиции, которых СМИ считали причастными к делу о подбросе наркотиков. Это:
генерал-майор полиции Юрий Девяткин, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД РФ по Москве;
генерал-майор полиции Андрей Пучков, начальник управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД РФ по Москве.
Также от должности был отстранен начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.
Кто из них является фигурантом уголовного дела — пока неизвестно.
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