Сотрудники «Почты России» отравились при разборе посылок

19.12.2019, 14:58, Разное

Трое работников «Почты России» отравились в Нижнем Тагиле при обработке утренних посылок и почты. Все они были доставлены в больницу, сообщает телеканал «Царьград».

В результате работа почтового отделения была приостановлена. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и Роспотребнадзора. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства и возможные причины отравления. Ожидаются, что персонал вернется к работе 20 декабря.  



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