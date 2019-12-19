Путин прокомментировал строительство еще одного крупного моста в России

Проект строительства моста через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги по-прежнему рассматривается правительством, его возведение должно быть синхронизировано с планами реализации проекта Северного морского пути, сообщил президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.

«Мост, про который вы сказали, — один из важных инфраструктурных объектов, — сказал глава государства. — Выход железной дороги к портам Северного морского пути крайне важен для нас. Это должно быть синхронизировано с объемами перевозок по этому маршруту и соответствующим образом должна расти инфраструктура. Мы это понимаем, знаем, имеем в виду»

В мае губернатор Дмитрий Артюхов Ямало-Ненецкого автономного округа заявлял, что строительство моста откладывается из-за финансовых проблем. Мост через Обь должен стать частью так называемого Северного широтного хода (СШХ).





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