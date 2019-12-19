РУСАДА решило обратиться в спортивный арбитраж из-за санкций WADA

Наблюдательный совет российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласился с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Теперь дело будет рассматривать Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу наблюдательного совета российского агентства Александра Ивлева.

По его словам, заключение наблюдательного совета будет представлено общему собранию РУСАДА, после чего в течение 10–15 дней будет подготовлено письмо от имени президента.

9 декабря Исполнительный комитет WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и других крупных международных соревнованиях за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Теперь в течение 4 лет РФ не имеет права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Кроме того, российским госслужащим и руководству Олимпийского комитета России запретят посещать международные спортивные мероприятия.

Однако спортсмены из России смогут принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2020 года в Токио и на чемпионате мира в Катаре в 2022 году.

В четверг на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что решение WADA по РУСАДА, скорее всего, носит политический оттенок.

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