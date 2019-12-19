Во втором сезоне «Властелина колец» одну из главных ролей сыграет Морфидд Кларк

Британская актриса Морфидд Кларк получила одну из главных ролей в сериале по «Властелину колец» от стримингового сервиса Amazon. Об этом сообщает Variety.

Кларк исполнит роль эльфийки Галадриэль. В трилогии Питера Джексона 2001–2003 годов ее сыграла актриса Кейт Бланшетт.

Режиссеры проекта – Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей, сценарист – Брайан Когман, работавший над «Игрой престолов».

Испанский режиссер Хуан Антонио Байона снимет первые два эпизода сериала.

В проекте также снимутся актеры Маркелла Кавена, Джозеф Моул и Максим Балдри

Дата релиза сериала «Властелина колец» пока не названа. Съемки проекта будут проходить в Новой Зеландии. В основе сериала – одноименный цикл романов английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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