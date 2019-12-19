Путин о Зеленском: Считаю некорректным давать характеристики коллегам

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря отказался давать характеристику президенту Украины Владимиру Зеленскому. Расшифровка пресс-конференции опубликована на сайте Кремля.

«Что вы думаете о президенте Владимире Зеленском?» – спросил российский журналист.

«Я всегда уклоняюсь от ответа на вопросы подобного рода. Считаю некорректным для себя отвечать на эти вопросы, давая характеристики своим коллегам. Если Вы обратили внимание, я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам соответствующих стран никогда характеристики не даю. Давайте будем давать характеристики историческим личностям. Это можно сделать. По действующим людям как-то язык не поворачивается. У кого-то есть и преимущества, есть какие-то минусы. Но когда люди попадают на такие места, это значит, что они прошли все-таки какой-то очень серьезный отбор, это все люди незаурядные, это как минимум», – заявил Путин.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча Зеленского и Путина.

Президент Украины после саммита заявил, что итог переговоров с Путиным можно охарактеризовать как «ничью».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Национальная полиция заявила о том, что перед обыском в его квартире подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко попросил брата жены вынести из жилища мину. Она была изъята на первом этаже офисного помещения дома, где мужчина жил с женой и ее братом. Об этом сообщается на сайте правоохранителей. В полиции утверждают, что они получили […]